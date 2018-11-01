صالح وعبد المهدي يبحثان إكمال الكابينة الوزارية

بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، التطورات السياسية وملف إكمال تشكيل الكابينة الوزارية.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ظهر اليوم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.واضافت ان ” اللقاء بحث آخر التطورات السياسية وملف إكمال تشكيل الكابينة الوزارية، حيث أكد الجانبان على أهمية الوصول إلى حكومة قوية قادرة على النهوض بمسؤولياتها وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب العراقي”.ودعا رئيس الجمهورية “الكتل السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية وإبداء الدعم والإسناد لرئيس الوزراء لاختيار باقي كابينته الوزارية على أساس الكفاءة والنزاهة والشروع بتنفيذ البرنامج الحكومي”، مؤكداً “دعم رئاسة الجمهورية لكل الجهود الخيرة الرامية إلى تحقيق الاستقرار والإعمار في البلاد”.