صالح وعبد المهدي يلتقيان على باقة ورد لمناقشة أوضاع العراق المأساوية

صالح وعبد المهدي يلتقيان على باقة ورد لمناقشة أوضاع العراق المأساوية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء (29 كانون الثاني 2019)، ضرورة معالجة الإشكاليات السياسية بين الفرقاء السياسيين، بانتهاج الحوار البنّاء.وقال بيان رئاسي ، إن “رئيس الجمهورية استقبل، في قصر السلام، رئيس مجلس الوزراء، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الاقليمية والدولية وآخر المستجدات السياسية وتأثيراتها على الساحة العراقية”.وأوضح: “تم التأكيد على أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها السياسي والخدمي للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين”.وشدد الجانبان، بحسب البيان، على “ضرورة معالجة الاشكاليات بين الفرقاء السياسيين بانتهاج الحوار البنّاء والتواصل المستمر وتغليب المصلحة الوطنية للبلاد”.

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