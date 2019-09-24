صالح وميركل يؤكدان على تعزيز التعاون بين العراق والمانيا

صالح وميركل يؤكدان على تعزيز التعاون بين العراق والمانيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ، الثلاثاء، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تطوير قوات الجيش العراقي وتسليحها واعادة الاعمار.وقال بيان لمكتب صالح : ان ” رئيس الجمهورية برهم صالح التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة”.واضاف انه “جرى خلال اللقاء، بحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين، ودور الاتحاد الأوروبي في مساعدة العراق لإعادة الإعمار، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية تسليحاً وتدريباً”.واشار البيان ان “رئيس الجمهورية والمستشارة الألمانية استعرضا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكدا أهمية الحوار بين جميع الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.

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