صالح يؤكد استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا

صالح يؤكد استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين (15 شباط 2021)، ان استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا، ودعم مسارات التعاون والتكامل بين بلدان المنطقة.وذكر بيان رئاسي، ان “صالح استقبل قصر السلام ببغداد، السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح”.وجرى، خلال اللقاء، “بحث العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابط تاريخية واجتماعية وثيقة، وأهمية العمل على تطويرها بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين”.وأكّد رئيس الجمهورية أن “المجتمع الدولي ودول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات في الشرق الأوسط”، لافتاً إلى “ضرورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي”.واشار إلى أن “استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا، ودعم مسارات التعاون والتكامل بين بلدان المنطقة”.

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