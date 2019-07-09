صالح يؤكد على”استقرار المنطقة”

صالح يؤكد على”استقرار المنطقة”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، لسفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق رامون بيلكوا، أهمية تعزيز العلاقات من اجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.وذكر مكتب صالح في بيان تلقت “الغد برس”، نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم الثلاثاء سفير الاتحاد الاوروبي لدى العراق رامون بيلكوا بمناسبة انتهاء مهام عمله”.وأشار صالح إلى ان “العراق ينتهج سياسة واضحة ومبدئية حيال القضايا الاقليمية والدولية من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”، مشيدا بجهود “السفير بيلكوا في تطوير وتيرة العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي”.من جانبه أكد بيلكوا إن “الاتحاد يعتبر العمل مع العراق أولوية رئيسية نظراً لمكانته الإقليمية والدولية وقدرته على لعب دور مؤثر في حل ازمات المنطقة”.

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