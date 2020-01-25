صالح يؤكد على أحترام “السيادة”العراقية

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، مساء أمس الجمعة، على ضرورة احترام قرار مجلس النواب العراقي بخصوص وجود القوات الأجنبية في العراق؟وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، ان “صالح استقبل في روما، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي ماي”.وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان على “ضرورة احترام السيادة الوطنية وقرار مجلس النواب العراقي بشأن وجود القوات الاجنبية، معرباً في الوقت نفسه عن الشكر لمساهمة ايطاليا المهمة في التحالف الدولي لمحاربة داعش”.ووصل رئيس الجمهورية برهم صالح في وقت سابق من، الجمعة في زيارة قصيرة، إلى العاصمة الإيطالية روما،وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان مقتضب ان “من المؤمّل أن يلتقي صالح بابا الفاتيكان، والرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي لبحث آخر التطورات السياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.