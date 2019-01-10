صالح يؤكد على أن العراق يسعى لإقامة أفضل العلاقات مع أشقائه العرب

صالح يؤكد على أن العراق يسعى لإقامة أفضل العلاقات مع أشقائه العرب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، مع امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.وقال صالح ، في جلسة المباحثات الموسعة بين الجانبين، ان العراق يسعى الى اقامة افضل العلاقات مع اشقائه العرب بدون استثناء، كما يحرص على الاستمرار بدوره المحوري كساحة للتلاقي بين شعوب المنطقة وليست ساحة للصراع.ودعا رئيس الجمهورية الى بناء منظومة علاقات مشتركة تسهم في ترسيخ العلاقات العربية – العربية، والعربية – الاقليمية بما يحقق المزيد من التفاهم والحوار البنّاء ويساعد على تنمية البلدان وتقدمها.وتبادل الرئيس مع امير قطر وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين العربية والدولية، وضرورة تنسيق المواقف المشتركة حولها، والتأكيد على سياسة النأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.من جانبه، جدد امير قطر موقف بلاده الداعم للعراق سياسياً وامنياً، مؤكداً الرغبة الجادة لتطوير العلاقات الاخوية، وان قطر تقف الى جانب العراق وتسانده في تعزيز الاستقرار والسلام وتحقيق التقدم بالمجالات كافة.وحضر اللقاء عن الجانب العراقي وزير الخارجية محمد الحكيم ووزير التخطيط نوري الدليمي ووزير التجارة محمد هاشم العاني ووزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، فضلاً عن عدد من المسؤولين والمستشارين، فيما حضرها عن الجانب القطري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الديوان الاميري خالد بن خليفة آل ثاني ووزير الثقافة والرياضة صلاح بن غانم العلي ووزير التجارة والصناعة علي بن احمد الكواري ورئيس جهاز التخطيط والاحصاء صالح بن محمد النابت.

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