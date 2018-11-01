صالح يؤكد على أهمية استقلال القضاء وتحقيق العدالة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (1 تشرين الثاني 2018)، أهمية استقلال القضاء وسيادة القانون بالشكل الذي يكفل تحقيق العدل وضمان حقوق المواطنين المشروعة في العيش الحر الكريم.وذكر بيان رئاسي ، إن صالح استقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا، مدحت المحمود، وفي مستهل اللقاء، تمت مناقشة الأمور العامة في البلاد من النواحي السياسية والأمنية والقضائية وكيفية تعضيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات العليا للدولة لما فيه خدمة الموطن وحماية الدستور”.من جانبه أكد المحمود أهمية “دعم رئيس الجمهورية لعمل القضاء كونه رمز الدولة وحامي الدستور والقانون في البلاد”.