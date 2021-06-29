صالح يؤكد على أهمية الاعتماد على العمالة العراقية

صالح يؤكد على أهمية الاعتماد على العمالة العراقية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، خلال استقباله وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي في قصر السلام ببغداد، إلى تمكين الشباب وزجهم في سوق العمل، وإعطاء أولوية للفئات محدودة الدخل.وأكّد صالح، في بيان، أن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هامة ومفصلية لارتباطها بدعم وإسناد طبقة مهمة من المواطنين، ولما تضطلع به من مهام جسام ومتعددة”، مشيراً إلى “ضرورة إيلاء فئات المسنين والأيتام والمشردين وذوي الدخل المحدود أولوية قصوى تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الحرة الكريمة”.وأشار إلى “أهمية قانونيْ الضمان الاجتماعي والتقاعد العام، ووجوب تطويرهما وتطبيقهما بشكل عادل ومتوازن، ليشملا كل الطبقات المستحقة لهما، ودعم هذه الفئات بالمزيد عبر تأهيلهم للحصول على وظائف وتدريبهم من خلال دعم المشاريع الصغيرة”، وشدّد رئيس الجمهورية على “ضرورة تفعيل مديرية شؤون الناجيات في الوزارة وتخصيص الإمكانيات اللازمة لذلك”.ولفت صالح إلى “أهمية تمكين الشباب وتأهيلهم والاستفادة من طاقاتهم، والاعتماد على العمالة العراقية بشكل أكبر من العمالة الأجنبية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل والقروض من أجل دخولهم في سوق العمل”، مؤكداً “تقديم كل الدعم للوزارة وجهودها القائمة للقيام بالمهام المنوطة بها”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *