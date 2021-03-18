صالح يؤكد على أهمية الحوار الوطني

صالح يؤكد على أهمية الحوار الوطني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس (18 آذار 2021)، إلى الحوار والتلاقي ونبذ الخلافات وتعزيز أمن واستقرار البلاد، خلال استقباله الكاردينال مار لويس ساكو.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، أن صالح استقبل “غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو، وفي مستهل اللقاء، عبّر الكاردينال لويس ساكو عن عميق شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، لجهوده في إنجاح زيارة قداسة البابا فرنسيس للعراق، وكذلك الجهد الحكومي الواسع الذي ساهم في ذلك”.ووفقاً للبيان، أشار لويس ساكو إلى “أهمية الزيارة لكل العراقيين الذين أبدوا حفاوة استقبال كبيرة لقداسته من المسلمين والمسيحيين وباقي الأطياف”.ولفت البيان إلى أن “رئيس الجمهورية أثنى على جهود الكنيسة العراقية ودورها في التحضير للزيارة”، لافتاً إلى أن “زيارة البابا فرنسيس مثّلت رسالة تضامن إنسانية عميقة لبلد عانى من العنف والنزاعات ويتطلع للمضي قدما نحو إرساء أمنه واستقراره وسلامه، والحفاظ على تعايشه السلمي وحماية أطيافه ومكوناته المتنوعة”.وأكّد صالح، “ضرورة التلاقي والحوار بين الجميع ومناقشة المسائل العالقة في البلاد ونبذ الخلافات، بالاستناد على المصلحة العليا للمواطنين، وبما يضمن تلبية الاحتياجات الضرورية لهم، وتعزيز الأمن والاستقرار”.

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