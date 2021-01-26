صالح يؤكد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين العراق وباكستان

صالح يؤكد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين العراق وباكستان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، لوزير الإنتاج الحربي الباكستاني ضرورة تعاضد الدول لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ، إن “صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني زبيدة جلال والوفد المرافق لها”.وأكّد صالح “أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين، والاستفادة من الخبرات لكلا المؤسستين العسكريتين، وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية”.وأضاف أن “العالم، والمنطقة خصوصاً، يواجهان تحديات مشتركة تتمثل بالإرهاب والتطرف وتصاعد التوترات التي تؤثر على الأمن والاستقرار العالمي، وهذا يستوجب التعاضد الدولي في مواجهة هذه التحديات وحفظ الأمن والاستقرار الدولي”.من جانبها، أكدت الوزيرة زبيدة بحسب البيان، “التزام بلادها في دعم العراق، وتوطيد العلاقات الثنائية والتعاون العسكري في مجال تطوير وتدريب قوات الأمن العراقية”.

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