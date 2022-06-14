صالح يؤكد على التعايش السلمي في كركوك

صالح يؤكد على التعايش السلمي في كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، وفداً من وجهاء وشيوخ عشائر محافظة كركوك من المكونات المتعايشة في كركوك.وقال رئيس الجمهورية إن كركوك مدينة غنية بمواردها وتنوعها الاجتماعي، وينبغي أن تنعكس هذه المميزات على أهلها، مشيراً إلى أن كركوك يجب أن تكون مثالاً لما يمكن أن تكون عليه البلاد من التسامح والتعايش السلمي والازدهار.وأكّد ضرورة معالجة المسائل في كركوك من خلال الدستور وإرادة أهلها بلا قيمومة وتدخلات وفرض سياسة الأمر الواقع، كونهم الأعرف بأحوال مدينتهم، لافتاً إلى أن سكان المدينة تضرروا كثيرا بسبب إجراءات الاستبداد والفساد، والتهميش والتحديات الأمنية المختلفة خلال الفترات الماضية.وأضاف الرئيس برهم صالح أن مكونات كركوك أثبتت أن أبناءها أخوة متحابون ومتسامحون، ومن الضروري دعم الحوار والتلاقي لحسم المسائل العالقة ومنع تأزيم الأوضاع وجعل المدينة ساحة للخلافات والمشاكل.من جانبه، ثمّن وفد العشائر والوجهاء، جهود رئيس الجمهورية وحرصه ومتابعته المستمرة للأوضاع في كركوك وأحوال أهلها، ودعمه الثابت لأمن واستقرار المواطنين، وتلبية احتياجاتهم.

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