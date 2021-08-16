صالح يؤكد على التكاتف الدولي لمحاربة التطرف

صالح يؤكد على التكاتف الدولي لمحاربة التطرف
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، ان التكاتف الدولي ضروري لمواجهة الإرهاب والتطرف.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الدفاع الأستوني كالي لانيت”، لافتا الى انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، فضلاً عن استعراض آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين”.وأكّد صالح بحسب البيان، أن “العراق يتطلع نحو تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية”، مبينا “أهمية التكاتف الدولي والإقليمي من أجل مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف وتخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة”.

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