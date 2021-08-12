صالح يؤكد على الحوار لدول المنطقة “لخدمة إيران”

صالح يؤكد على الحوار لدول المنطقة “لخدمة إيران”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس برهم صالح، الخميس، على ضرورة التعاضد الدولي والإقليمي لتخفيف توترات المنطقة ودعم مسارات الحوار والتلاقي.وذكر بيان رئاسي، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير”.وأضاف البيان، أن “اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، والإشارة إلى أهمية وعمق العلاقات العراقية الفرنسية المتنامية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، إلى جانب قضايا المنطقة”.وأكّد الرئيس، خلال اللقاء، على “أهمية تطوير العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي عبر التفاهمات المبرمة وتعزيزها في مختلف القطاعات، ومواصلة الجهد الدولي لمحاربة الإرهاب”.وأشار إلى، أن “المنطقة بحاجة إلى الحوار والتلاقي لنزع فتيل الأزمات، وضرورة التعاضد الدولي والإقليمي في تخفيف توتراتها وتحقيق الاستقرار، وتعزيز الترابطات الاقتصادية والثقافية”.يذكر ان موضوع الحوار الذي يدعو اليه الثنائي صالح والكاظمي هو لخدمة المشروع الإيراني.

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