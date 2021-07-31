صالح يؤكد على الخطاب الإعلامي الوطني المستقل

صالح يؤكد على الخطاب الإعلامي الوطني المستقل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، في قصر السلام ببغداد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، فيما دعا وسائل الاعلام الى انتهاج خطاب مهني يرسخ ثقافة التسامح ويتصدى للكراهية والاشاعات.وأفاد المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ، بأن “صالح هنأ في مستهل اللقاء، علي المؤيد، بمناسبة تسنمه منصبه الجديد متمنياً له التوفيق في مهامه”.وأكّد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، “ضرورة إشاعة المفاهيم الديمقراطية وتعزيزها في حرية الرأي والتعبير وفق المعايير الدستورية”، لافتاً إلى “أهمية انتهاج وسائل الاعلام خطاباً مهنياً يرسخ ثقافة التسامح بين العراقيين ويتصدى لخطاب الكراهية والشائعات التي تسعى لاستهداف السلم والأمني والمجتمعيين”.وأشار إلى “أهمية ضمان جودة الاتصالات وبذل الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في هذا الشأن”. يذكر ان علي المؤيد من اصول إيرانية ومرشح عمار الحكيم لهذا المنصب.

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