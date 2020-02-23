صالح يؤكد على تحقيق العدالة في التعيينات

صالح يؤكد على تحقيق العدالة في التعيينات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأحد، مع رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود محمد عبد ضرورة تحقيق العدالة في التعيينات وإصلاح مؤسسات الدولة.وقال صالح، في بيان على هامش لقاء رئيس وأعضاء المجلس إن “المجلس يجب أن يؤدي دوراً أساسياً في رفع مستوى الوظيفة العامة وتطويرها وإتاحة الفرص المتساوية في التعيين أمام العراقيين بما يحقق العدالة الاجتماعية، وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها”.وشدد على “ضرورة تطوير الجهاز الإداري، ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة والعمل على تحقيق الإصلاح المؤسساتي وتهيئة فرص عمل للعاطلين، وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة”. 

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