صالح يؤكد على تشكيل حكومة وطنية مهنية

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، على ضرورة تشكيل حكومة وطنية مهنية متوازنة، فيما اعرب عن أمله في أن تشهد المثنى اهتماماً أكبر في المجال الخدمي.وقال مكتب صالح في بيان : ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في مكتبه اليوم وفدا كبيرا برئاسة محافظ المثنى فالح الزيادي والمحافظ المنتخب احمد منفي ورئيس مجلس المحافظة وعددا من أعضاء المجلس ومدراء الدوائر الإدارية والأمنية والخدمية”، مبينا ان “الوفد استعرض واقع المحافظة والمشاكل التي تعاني منها لاسيما في مجال الخدمات والبنى التحتية، فضلاً عن التخصيصات المالية وتداخل الصلاحيات، ومناقشة الاوضاع المعيشية في المحافظة”.واكد صالح خلال اللقاء على”ضرورة الخروج من نفق السجالات السياسية العقيمة، والتركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المحافظات من اجل رفع مظلوميتها وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة”، معرباً عن أمله في أن تشهد محافظة المثنى اهتماماً أكبر في المجال الخدمي”.ودعا صالح الى “المزيد من التنسيق بين الحكومات المحلية والسلطات الاتحادية وخاصة في ملف قضية نقل الصلاحيات بين المحافظات”، مشيدا بـ”التاريخ البطولي المشرف لاهالي وعشائر محافظة المثنى ووقفتهم في مواجهة الظلم والطغيان على مر العقود”.من جهة اخرى، ثمّن الوفد “اهتمام صالح وحرصه على توفير الخدمات والعيش الكريم لأبناء المحافظة”.