صالح يؤكد على تعزيز الأمن الداخلي

صالح يؤكد على تعزيز الأمن الداخلي
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 بغداد/شبكة أخبر العراق -استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء (13 كانون الثاني )2021 في قصر السلام ببغداد، وفداً ضم عدداً من قادة الصحوات، فيما بحث معهم احتياجات الصحوات.وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن صالح “بحث مع الوفد الأوضاع الأمنية في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على الانتصارات المتحققة ضد الإرهاب، وعدم التهاون مع خلاياه النائمة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بعض المناطق”.وأضاف البيان، أن صالح “أشاد بالدور الكبير الذي لعبته الصحوات في دعم القوات الأمنية في فرض الأمن ومسك الأرض وحماية الأمن الداخلي”.وأشار البيان إلى أنه “جرى البحث في المشاكل والمعوقات التي تواجه الصحوات، وما يطلبونه من الدعم والمساندة، وضرورة تأمين حقوقهم الكاملة، ورعاية ذوي الشهداء والجرحى تثميناً لما قدموه من تضحيات وجهود من أجل أمن واستقرار المدن”.

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