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مفوضية الانتخابات: أكثر من 25 مليون ناخب تم تحديث بياناتهم
صالح يؤكد على تعزيز التعاون مع فرنسا
نائب كردي:الإقليم سيبيع “موارده النفطية والغازية”في حال فشل الإتفاق مع بغداد حول الموازنة
الاقتصاد النيابية تدعو إلى إلغاء جولات التراخيص النفطية واستبدالها بصيغة انفع للعراق
المالية النيابية:الوفد الكردي في مفاوضات اللحظة الأخيرة لتمرير حصته من الموازنة
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نائب كردي:الإقليم سيبيع “موارده النفطية والغازية”في حال فشل الإتفاق مع بغداد حول الموازنة
الاقتصاد النيابية تدعو إلى إلغاء جولات التراخيص النفطية واستبدالها بصيغة انفع للعراق
المالية النيابية:الوفد الكردي في مفاوضات اللحظة الأخيرة لتمرير حصته من الموازنة
تحالف الفتح :لن نسمح للكاظمي بيع العراق ” تفصيخ”
المالية النيابية:ارتفاع مبيعات الدولار من خلال نافذة البنك لا يعني رفع سعر الصرف بعد إقرار الموازنة
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إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
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65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
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