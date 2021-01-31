صالح يؤكد على تعزيز التعاون مع فرنسا

صالح يؤكد على تعزيز التعاون مع فرنسا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد (31 كانون الثاني 2021)، الحرص على إقامة علاقات متينة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، خلال استقباله السفير الفرنسي لدى العراق برونو اوبير.وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ، أن “اللقاء، جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطوير آفاق التعاون في المجالات كافة، وأهمية استمرار التعاون المشترك بين العراق وفرنسا بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات العلاقة”.واشار البيان إلى أن “رئيس الجمهورية، أكّد أهمية تطوير العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي عبر التفاهمات المبرمة وتعزيزها في مختلف القطاعات، ومواصلة التنسيق لمحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار وتخفيف توترات المنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، وتبادل الخبرات في هذا الصدد، مشيداً بالدور الذي تلعبه فرنسا في دعم العراق”.ووفقاً للبيان، أكّد السفير الفرنسي، “التزام بلاده بدعم أمن واستقرار وسيادة العراق وإبعاده عن التجاذبات الإقليمية، والتطلع نحو تعزيز التعاون المشترك على كافة الصعد”.

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