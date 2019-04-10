صالح يؤكد على تعزيز العلاقات بين بغداد وموسكو

صالح يؤكد على تعزيز العلاقات بين بغداد وموسكو
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، اليوم الأربعاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ودول افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والوفد المرافق له اهتمام العراق بالعلاقات مع روسيا.وذكر بيان رئاسي ، ان صالح اكد خلال اللقاء “اهتمام العراق بتعزيز العلاقات مع روسيا الاتحادية على الصعد السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشيداً بالروابط التاريخية العميقة التي تربط البلدين الصديقين، داعياً الجانب الروسي الى المشاركة الفاعلة في اعمار البلاد والاستثمار في قطاعات النفط والطاقة”.وشدد على “ضرورة تضافر الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة التطرف والإرهاب وتخفيف التوتر وتوسيع آفاق التعاون تعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطقة”.من جانبه نقل بوغدانوف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى سيادة الرئيس، مجدداً دعم بلاده، حكومة وشعباً، للعراق والرغبة بتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

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