صالح يؤكد على تعزيز الوحدة الوطنية

صالح يؤكد على تعزيز الوحدة الوطنية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، مساء أمس الاربعاء، خلال استقباله جمال الضاري، على ضرورة تنسيق الجهود بين الأطراف السياسية للحفاظ على الوحدة الوطنية.وقال مكتب صالح، في بيان ، إن الاخير “استقبل في قصر السلام، ببغداد، مساء امس الاربعاء 29-5-2019 الامين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري وعددا من اعضاء مجلس محافظة بغداد”.واكد صالح، خلال اللقاء، “ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك بين الا طراف السياسية، للحفاظ على الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع اطياف الشعب العراقي”، مشيراً الى اهمية توحيد الصفوف لضمان حقوق المواطنين في حياة حرة كريمة”.وشدد على “ضرورة الارتقاء بواقع مدينة بغداد وتطويرها والاهتمام بتقديم افضل الخدمات لسكانها”.من جانبه، اشاد الوفد بجهود رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف وحرصه على متابعة المشاريع الخدمية للعاصمة بغداد.

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