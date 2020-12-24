صالح يؤكد على تعزيز سلطة الدولة وفرض النظام وملاحقة ميليشيات الحشد الإرهابية

صالح يؤكد على تعزيز سلطة الدولة وفرض النظام وملاحقة ميليشيات الحشد الإرهابية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس، مع وزير الدفاع جمعة عناد ملف تأمين البعثاث الدبلوماسية.وذكر بيان رئاسي،  أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير الدفاع جمعة عناد سعدون”.وأضاف البيان، أن “اللقاء جرى خلاله مناقشة التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد، وضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الامنية من اجل فرض النظام، وملاحقة الجماعات الارهابية الخارجة عن القانون، ووقف نشاطاتها وتسليمهم للعدالة، ومنع تكرار الأفعال التي من شأنها زعزعة الامن العام”.وتابع، أن “اللقاء بحث ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية أمن وممتلكات المواطنين والمنشآت والمباني الحكومية، وتأمين سلامة البعثات الدبلوماسية وافرادها من الاعتداءات التي تمثل تحدياً لسلطة الدولة واستهدافاً لسيادة البلد واستقراره”.يذكر ان ميليشيا كتائب حزب الله العاملة تحت عنوان الحشد هي من نفذت الهجوم الصاروخي الأخير على السفارة الأمريكية بحسب مصادر أمنية رفيعة المستوى.

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