صالح يؤكد على تعزيز وحدة الصف الوطني

بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ،الاثنين، مع رئيس حركة عطاء فالح الفياض اكمال الكابينة الوزارية والشروع في تنفيذ البرنامج الحكومي.وذكر بيان لمكتب صالح ،ان ” رئيس الجمهورية اكد على ضرورة الاسراع في اكمال الكابينة الوزارية والشروع في تنفيذ البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء “.وحث رئيس الجمهورية ، الأطراف السياسية كافة للنظر للمصلحة الوطنية والبحث عمّا يسهم في تعزيز وحدة الصف الوطني واستقرار العملية السياسية في البلاد”.بدوره ثمن الفياض اهتمام وحرص الرئيس على تقريب وجهات النظر بين كافة الاطراف السياسية ودعمه لكل ما يسهم في الاستقرار السياسي في البلاد “.