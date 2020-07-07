صالح يؤكد على تقديم مجرمي داعش أمام محكمة دولية مختصة

صالح يؤكد على تقديم مجرمي داعش أمام محكمة دولية مختصة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، ضرورة تقديم المتورطين بجرائم تنظيم “ داعش” الاجرامي إلى محكمة دولية متخصصة، مشيرا إلى أن العراقيين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم عانوا من إرهاب عصابات داعش.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم، كريم خان المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش”.ونقل البيان عن صالح قوله، إن “العراقيين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم عانوا من إرهاب عصابات داعش، وارتكبت بحقهم العديد من الجرائم والانتهاكات التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في مختلف المدن والمحافظات”.وأكد رئيس الجمهورية “أهمية تواصل فريق التحقيق مع الجهات العراقية المعنية ومنظمات المجتمع المدني لجمع وحفظ الأدلة التي توثق ما تعرض له أبناء الشعب العراقي من جرائم قتل واضطهاد وسبي على أيدي عصابات داعش الإرهابية”، مشدداً على “ضرورة بذل الجهود لإدانة تلك الجرائم وتقديم المتورطين بها إلى محكمة دولية خاصة لمحاسبتهم”.بدوره قدم خان شرحاً مفصلاً لرئيس الجمهورية عن جهود المنظمة الأممية والآليات التي تتبعها في تحري وتوثيق الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بحق المواطنين العراقيين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم وتواصلها مع الناجين، مؤكداً أن مجلس الأمن الدولي وعد بإنصاف الضحايا، بحسب البيان.

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