صالح يؤكد على توحيد الجهد الأمني والاجتماعي ضد داعش

صالح يؤكد على توحيد الجهد الأمني والاجتماعي ضد داعش
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاثنين (18 ايار 2020)، خلال لقائه محافظ ديالى مثنى التميمي وعدداً من شيوخ ووجها المحافظة، على ضرورة توحيد الجهود وعدم السماح لداعش باستهداف النسيج الاجتماعي.وقال بيان لرئاسة الجمهورية ، إن “صالح استقبل في قصر السلام، اليوم الاثنين، محافظ ديالى مثنى علي التميمي وعدداً من شيوخ ووجهاء المدينة بحضور أعضاء من مجلس النواب”.وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان على “ضرورة توحيد الجهود ورص الصفوف من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المدينة، وعدم السماح لعصابات داعش من استهداف النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في المحافظة لاسيما مدينتي خانقين وجلولاء”.وشدد على “أهمية التعاون والتنسيق والتكاتف بين القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها في الجيش والشرطة والحشد والبيشمركة والمواطنين بما يعزز الوحدة الوطنية وإرساء قيم التآخي والتسامح”.من جانبه، قدم محافظ ديالى وفقاً للبيان “شرحاً مفضلاً عن واقع المحافظة والمشاكل التي تعترضها، مثمناً جهود السيد الرئيس لاهتمامه المباشر في متابعة شؤون المحافظة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.

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