صالح يؤكد على حسم الطعون الانتخابية وفق السياقات القانونية والدستورية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء ،رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان :انه “جرى التأكيد على أهمية حماية المسار الديمقراطي والسياقات الدستورية في حسم الشكاوى والطعون الانتخابية مع الاخذ في الاعتبار التزام أقصى درجات الحرص والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية لتكون مساراً وخياراً سلمياً للبلد”. واضاف البيان “كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التماسك الوطني والتكاتف والحوار لبحث الاستحقاقات الوطنية المُنتظرة، وأهمّها تشكيل حكومة فاعلة تحمي مصالح البلد العليا، وتستجيب لتطلعات الشعب في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية”.