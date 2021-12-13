صالح يؤكد على “حماية”الأمن والاستقرار

صالح يؤكد على “حماية”الأمن والاستقرار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، مع الولائي محمود المشهداني القيادي في تحالف التاجر خميس الخنجر، آخر المستجدات والاوضاع في العراق.وجرى، خلال اللقاء الذي عقد في قصر السلام ببغداد، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية ، بحث مستجدات الأوضاع السياسية والتحديات التي تواجه البلد، والحاجة لتوحيد الصف الوطني وحماية الأمن والاستقرار في البلد”.واضاف البيان أن “الطرفين بحثا الشروع في الاستحقاقات المقبلة عبر تشكيل حكومة توافقية “.

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