صالح يؤكد على دعم النشاط الاقتصادي العراقي

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، رجال الاعمال والقطاع الخاص الى دور متميز في دعم الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة الفعالة في تطوير كافة مشاريع الاعمار والاستثمار في كافة انحاء البلاد.وذكر بيان رئاسي ، أن “صالح استقبل في قصر السلام ببغداد ظهر اليوم، رئيس المجلس الاقتصادي العراقي ابراهيم المسعودي والوفد المرافق له والذي ضم عدداً من أعضاء المجلس”.وأضاف، أنه “في مستهل اللقاء، رحب رئيس الجمهورية بالوفد الضيف”، مشيراً إلى “ضرورة اهتمام رجال الاعمال والمال والقطاع الخاص بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة، لاسيما في قطاعات الزراعة والطاقة والصناعات التحويلية”.وأكد صالح على ضرورة “ايجاد السبل الكفيلة بتنمية قدرات المجلس الإقتصادي العراقي وتمكينه من العمل بشكل فاعل في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بشكل متميز”، مؤكداً “تأييده أهمية توفير كافة التسهيلات القانونية لفسح المجال أمام المجلس للعمل بشكل ايجابي وتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الاستثمارية في البلاد”.من جانبه، قدم رئيس وأعضاء وفد المجلس الإقتصادي العراقي “شرحاً مستفيضاً حول المعوقات التي تعترض عمل القطاع الخاص مقدمين جملة من الحلول الواقعية من شانها تذليل العقبات أمام خطة العمل المستقبلية التي يرتأي المجلس إعتمادها في الفترة المقبلة”.وأشاد الوفد الضيف بـ “جهود سيادة رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير آليات العمل ضمن المؤسسات الوطنية بمختلف اختصاصاتها لتوفير أحسن الخدمات لابناء للشعب العراقي وإنعاش الواقع الاقتصادي في البلاد”.