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حكومة الكاظمي تقرر إقراض شركات الكهرباء 50 مليار دينار لصيانة اجهزتها
صالح يؤكد على ضرورة تأمين حصة العراق المائية
المالية النيابية:لم يسترجع ولا دينار واحد من خلال حملة مكافحة الفساد للكاظمي
رئيس كتلة:الحكومة وحيتان فسادها وراء أزمة الكهرباء
نائب:البلد أصابه الجفاف بسبب قطع المياه من قبل تركيا وإيران والكاظمي على وضع ” OFF”
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- رياضية
إنجلترا في نهائي اليورو للمرة الأولى بفوز مثير على الدنمارك
اليوم .. المواجهة النارية بين إنجلترا ونظيره الدنماركي
اليوم.. المواجهة بين الفريق الايطالي ونظيره الاسباني
مصدر:كاتانيتس فسخ عقده مع الاتحاد العراقي بسبب عدم استلامه لرواتبه منذ 6 أشهر
اليوم ..إنطلاق الجولة 35 من مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم
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الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
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- متابعات خاصة
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
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