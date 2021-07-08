صالح يؤكد على ضرورة تأمين حصة العراق المائية

صالح يؤكد على ضرورة تأمين حصة العراق المائية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، أن ملف المياه مرتكز للأمن القومي، فيما شدد على ضرورة تأمين حصة العراق المائية وتوفير الحاجة الزراعية للمياه. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل وزير الموارد المائية مهدي رشيد، حيث جرت مناقشة الوضع المائي في البلد وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، وحصة العراق المائية وإمداداتها”.وأكّد رئيس الجمهورية أن “ملف المياه يُعدّ مرتكزاً للأمن القومي العراقي وهذا يستدعي إيلاءه أولويةً قصوى على الصعيد الوطني في ظل التغيرات المناخية الحادة التي تواجه البلد والمنطقة والعالم ككل”، مبيناً “ضرورة التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية وفق مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بالعراق”.  واشار صالح إلى “الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الموارد المائية في هذا الصدد”، مؤكداً على “وجوب صيانة السدود وحماية المسطحات المائية والأهوار، وأهمية تأمين مستلزمات الريّ للمزارعين والفلاحين في عموم البلاد، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الريّ والإدارة المستدامة للمياه، ومواجهة أزمات التصحر والجفاف”.  وبحسب البيان “قدّم الوزير مهدي رشيد استعراضاً بشأن خطط الوزارة في ملف المياه ومواجهة التحديات التي تكتنفها، إلى جانب الحوارات الجارية مع دول الجوار بشأن حصة العراق المائية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *