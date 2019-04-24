صالح يؤكد على ضرورة تحقيق شراكة استراتيجية بين العراق ومجلس التعاون الخليجي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاربعاء (24 نيسان 2019)، على ضرورة تحقيق شراكة استراتيجية بين العراق ومجلس التعاون الخليجي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، إن “صالح أستقبل في قصر السلام ببغداد، الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني والوفد المرافق له”، مبينا أن “رئيس الجمهورية استمع الى شرح قدمه الامين العام حول زيارتهم لبغداد وآفاق التعاون بين العراق ودول الخليج والنظر بعين التفاؤل لمستقبل هذه العلاقات وتجاوز خلافات الماضي التي خلفتها السياسات غير المدروسة للنظام السابق”.وأكد صالح بحسب البيان ان ” الظروف التي تمر بها المنطقة أمنياً وسياسياً واقتصادياً تتطلب من الجميع تنسيق الجهود وتعزيز التعاون وتقريب وجهات النظر لتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة”.واوضح رئيس الجمهورية ان “العراق يتطلع إلى مزيد من التعاون مع مجلس التعاون الخليجي ايماناً منه بأهمية عمقه العربي والاقليمي وجواره الاسلامي سيما وانه بدأ يتعافى”، داعياً “الدول الأعضاء في المجلس الى الانفتاح وتغليب لغة الحوار والتفاهم لتعزيز السلام في الخليج وابعاده عن النزاعات والحروب.”وكشف البيان عن “توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الخارجية محمد علي الحكيم وعبد اللطيف بن راشد الزياني وبما يمهد التحول باتجاه تعميق لعلاقات بين العراق والمجلس”.