صالح يؤكد على ضرورة عدم زج الموظفين في الخلافات السياسية

صالح يؤكد على ضرورة عدم زج الموظفين في الخلافات السياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الإثنين، أهمية عدم زج الموظفين والمواطنين بالخلافات السياسية والمالية العالقة بين بغداد وأربيل.وذكر بيان رئاسي ، ان “صالح، استقبل في قصر بغداد، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي”.وشدد صالح، على “أهمية حل المسائل المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً للدستور والأطر القانونية، وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الموظفين والمواطنين، وعدم زجّهم في المسائل السياسية”.وأكد، على “اهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للوصول الى رؤية مشتركة لما فيه مصلحة البلاد، وتعزز الاستقرار وتحقق طموحات جميع المواطنين في حياة حرة كريمة”.

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