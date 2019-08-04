صالح يؤكد على عمق العلاقة بين العراق والصين

صالح يؤكد على عمق العلاقة بين العراق والصين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، على ضرورة توسيع آفاق التعاون المشترك بين العراق والصين.وذكر مكتب صالح في بيان ، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم الأحد، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تشانغ تاو”.وأكد صالح “على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين”، مشيراً إلى “ضرورة توسيع آفاق التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين”.بدوره اشار السفير تشانغ تاو الى “حرص بلاده على الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين وخاصة في مجالات النفط والطاقة وسكك الحديد”، مؤكداً “دعم حكومته للعراق لتحقيق أهدافه بالتنمية والتطور”.

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