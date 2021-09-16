صالح يؤكد على عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم

صالح يؤكد على عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، على عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم، وعدم ادّخار أي جهد حكومي لتحقيق ذلك.وذكر بيان رئاسي ، أن “صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، وفداً من النساء الكلدان، الآشور، السريان”.وأضاف البيان، أنه “في مستهل اللقاء أشاد رئيس الجمهورية بالدور المهم الذي يضطلع به المسيحيون في البلد واعتزازهم بهويتهم الوطنية، ومشاركتهم أبناء الوطن مختلف التحديات والمصاعب، وصمودهم في مواجهة الإرهاب والعنف أسوةً بباقي أبناء البلد، مشدداً على أن المسيحيين مكوّن أصيل في البلد”.وقال صالح، إن “المرأة العراقية نالت جزءاً كبيراً من جرائم الإرهاب، وعملت على تحدّي الظروف الصعبة التي واجهت العائلة في ظروف النزوح والتهديدات الإرهابية الجبانة”، مشددا على “أهمية دعم المرأة وتمكينها وإنصافها وتأمين كامل حقوقها من قبل الدولة”.وأكّد، “ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم، وعدم ادّخار أي جهد حكومي لتحقيق ذلك، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في البلد بالشكل الذي يضمن إيصال صوتهم ومطالبهم”.

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