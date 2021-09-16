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النزاهة النيابية:استرداد الأموال المنهوبة تبدأ من الداخل أولاً
وزارة النفط توقع إتفاق مع شركتي “سيب السويدية وليماك التركية”لتنفيذ مصفى القيارة الاستثماري
الجبهة التركمانية تؤيد مدونة السلوك الانتخابي
وزير الخارجية ونظيره العُماني يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
صالح يؤكد على عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم
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فرنسا “منزعجة” من صفقة الغواصات النووية بين أمريكا وإستراليا وبريطانيا
الاتحاد الأوروبي:لا خيار أمامنا سوى التحاور مع طالبان
بوتين للأسد: مشكلة سوريا تكمن في التواجد العسكري الأجنبي غير الشرعي
اليوم ..أول جلسة لحكومة ميقاتي
الشرطة الإسرائيلية تعد لائحة اتهام بحق الأسرى الأربعة الذين تمت إعادة اعتقالهم
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
النزاهة النيابية:استرداد الأموال المنهوبة تبدأ من الداخل أولاً
وزارة النفط توقع إتفاق مع شركتي “سيب السويدية وليماك التركية”لتنفيذ مصفى القيارة الاستثماري
صالح:العنف الذي أصاب العراق مرتبط بشبكات حيتان الفساد
وزارة النقل تستعد لاستلام الدفعة الاولى من طائرات الايرباص
صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع التضخم في العراق نتيجة الفشل والفساد الحكومي
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تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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