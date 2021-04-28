صالح يؤكد على فرض القانون وحماية المواطنين من إرهاب الميليشيات الحشدوية

صالح يؤكد على فرض القانون وحماية المواطنين من إرهاب الميليشيات الحشدوية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء، عدة توجيهات تتعلق بالأمن، مشددا على ضرورة دعم سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين.وذكر بيان رئاسي ، إن “صالح استقبل، اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله”.وأضاف، أن “اللقاء بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلد، والعمليات العسكرية الجارية لملاحقة الإرهابيين في بعض المناطق والمدن التي تعرضت لهجمات في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، حيث قدّم الفريق يارالله عرضاً بشأن العمليات العسكرية الجارية حالياً لملاحقة بقايا داعش”.وأكّد رئيس الجمهورية، وفقاً للبيان، “ضرورة دعم سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين من إرهاب الفصائل المسلحة، وتعزيز قدرات القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها تدريباً وتسليحاً في القيام بمهامها وتطوير إمكانياتها القتالية، والتنسيق الأمني المشترك في مجابهة التحديات وسد الثغرات الأمنية، وقطع الطريق أمام محاولات خلايا الإرهاب في شن هجمات على بعض القرى والمناطق”.

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