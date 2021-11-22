صالح يؤكد على مجلس الخدمة الاتحادي تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة في التعيينات

صالح يؤكد على مجلس الخدمة الاتحادي تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة في التعيينات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الإثنين، في مكتبه ببغداد، مع رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي وأعضاء المجلس آلية التوظيف وسبل الارتقاء بها.وأكّد الرئيس صالح خلال اللقاء بحسب بيان رئاسي ، “ضرورة ضمان العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة ورفع مستوى الوظيفة العامة بالاستناد إلى معايير الجدارة والمهنية والإنتاجية، والعمل على تنمية الموارد البشرية واستيعاب الشباب والخريجين وذوي الخبرات في مؤسسات الدولة”.ولفت البيان الى انه “جرى خلال اللقاء بحث المهام الموكلة لمجلس الخدمة، وتأكيد أهميته في إصلاح وتطوير ملف التوظيف في القطاع العام بالشكل الذي يضمن أداء أفضل، وتخطيط شؤون الوظيفة والإشراف والرقابة عليها ورسم سياسات الخدمة العامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية”. 

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