صالح يؤكد على “نزاهة”الانتخابات القادمة والحفاظ على حقوق المواطنين

صالح يؤكد على “نزاهة”الانتخابات القادمة والحفاظ على حقوق المواطنين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء(12 كانون الثاني 2021)، خلال لقائه تحالف الأمل الكردستاني أهمية إبعاد الانتخابات عن التزوير والضغوط.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن صالح “استقبل في قصر بغداد، وفد تحالف الأمل الكردستاني في مجلس النواب، وجرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات السياسية في البلد وملف الانتخابات المقبلة”.وأضاف البيان، أن اللقاء تم خلاله “التأكيد على أهمية ضمان شروط إنجاحها بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط، وتهيئة كافة مستلزمات إجرائها أمنياً ولوجستياً”.وأشار البيان إلى أنه “جرى التأكيد على ضرورة تعاضد الجهود للتوصل إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور، وأن تكون موازنة العام 2021 ضامنة لحقوق المواطنين جميعاً”.ووفقاً للبيان، “أكد الرئيس ضرورة مواصلة الحوار البنّاء والجدي وتوافر الرغبة المشتركة لتحقيق مصالح المواطنين من أجل الوصول إلى حلول مستدامة تشمل مسألة رواتب موظفي الإقليم باعتبارها حقاً دستورياً، إلى جانب المسائل المالية الأخرى العالقة وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان”.

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