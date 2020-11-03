صالح يؤكد على “نزاهة الانتخابات”المقبلة

صالح يؤكد على “نزاهة الانتخابات”المقبلة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، الثلاثاء (3 تشرين الثاني 2020)، في قصر السلام ببغداد، وفد كتلة النصر النيابية، فيما أكد ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة لتعكس الإرادة الحرة للناخبين بعيداً عن التزوير.وقال بيان لمكتب رئاسة الجمهورية ، إنه “جرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وأهمية توحيد المواقف في مواجهة التحديات، وبذل الجهود من أجل تلبية حاجات المواطنين وتحقيق الأمن لهم، وتعزيز سلطة الدولة في فرض القانون وترسيخ سيادتها، ومواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب ومنع الأفعال الخارجة عن القانون”.وأكد رئيس الجمهورية على “أهمية الانتخابات المقبلة، باعتبارها وسيلة للتعبير عن تطلعات الشعب، وضرورة توفير مستلزمات العملية الانتخابية كافة، وفق معايير صارمة في ضمان نزاهتها ومنع التزوير والتلاعب، أو التأثيرات والضغوط على خيارات الناخبين، من أجل أن تكون مخرجات العملية الانتخابية معبّرة عن خيارات المواطنين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب”.

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