صالح يبارك بحكومة الكاظمي المنقوصة

صالح يبارك بحكومة الكاظمي المنقوصة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، فجر اليوم الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بنيل حكومته الثقة في البرلمان.وقال صالح في تغريدة على حسابه في “تويتر”، “أباركُ لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نيل الثقة، وبهذا نكون قد تجاوزنا مرحلةً عصيبة في تاريخ وطننا.ويجب استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت لمواجهة تحديات الصحة والأمن والاقتصاد، ناهيك عن إستحقاق الإصلاح والانتخابات النزيهة.واجبنا أن نتكاتف لدعم الحكومة على إنجاز مهامها الجسيمة”.

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