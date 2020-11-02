صالح يتسلم دعوة رسمية لزيارة الكويت

صالح يتسلم دعوة رسمية لزيارة الكويت
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين (2 تشرين الثاني 2020)، دعوة رسمية من أمير الكويت نواف الأحمد الجاب الصباح لزيارة البلاد.وقال مكتب رئاسة الجمهورية، في بيان ، إن “صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان”.وأضاف، أنه “في مستهل اللقاء نقل السفير تحيات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الى رئيس الجمهورية، ورسالة خطية من الأمير الى تضمّنت دعوة رسمية لزيارة الكويت، كما حمّل الرئيس، السفيرَ سالم الزمانان تحياته الى اخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح”.وتابع البيان، أن “اللقاء استعرض عمق العلاقات الأخوية العميقة بين العراق والكويت، والعمل على تعزيزها نحو مزيدٍ من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة”.وأكد البيان، أن “رئيس الجمهورية قبل  الدعوة من الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت، وتلبيتها في وقت يُتفق عليه قريبا”.واعرب السفير سالم الزمانان بحسب البيان عن “شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المثمر مع العراق”.

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