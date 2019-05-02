صالح يتسلم دعو قطرية لحضور المنتدى/19

صالح يتسلم دعو قطرية لحضور المنتدى/19
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، دعوة من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة التاسع عشر.وذكر بيان رئاسي ، ان” صالح استقبل في قصر السلام ببغداد صباح اليوم السفير القطري لدى العراق خالد بن حمد السليطي.وأشار رئيس الجمهورية بحسب البيان” إلى أهمية العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، مؤكداً أن تعضيد وتوسيع أطر التعاون بين العراق وقطر يخدم استقرار وأمن المنطقة ككل، محملاً السفير السليطي تحياته الى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.بدوره نقل السفير القطري تحيات ال ثاني الى رئيس الجمهورية وتمنياته للشعب العراقي بالتطور والتقدم، مؤكداً دعم بلاده للعراق واستعدادها للمساهمة في عملية اعادة اعمار المناطق المحررة، مشدداً على حرص قطر على تفعيل العمل الثنائي وبما يخدم العلاقات المشتركة.

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