صالح يتسلم رسالة من أمير قطر لزيارة الدوحة

صالح يتسلم رسالة من أمير قطر لزيارة الدوحة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تسلم رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء، رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وذكر بيان رئاسي ، أن “صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين”.وأضاف البيان، أنه “في مستهل اللقاء، نقل الوزير تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لرئيس الجمهورية برهم صالح، وسلّمه رسالة خطية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تضمّنت دعوة رسمية لصالح لزيارة قطر، فيما حمّل الرئيسُ، الوزيرَ، تحياته إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات العلاقة”.وقال صالح، إن “أمام دول المنطقة مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات عبر تنسيق الجهود لدعم الحوار والدفع بمسارات الحل السياسي في تسوية المشاكل فيها، والعمل على تثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ودعم فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والتنمية”.وأكد، أن “ضمان أمن واستقرار العراق وسيادته يُمثل مرتكزاً أساسياً ومصلحة مشتركة لأمن واستقرار كل المنطقة ومصالح شعوبها”.من جانبه، أكّد الوزير “دعم قطر للعمل المشترك مع الأطراف الإقليمية والدولية لحفظ أمن المنطقة واستقرارها”، مشيراً إلى “التزام بلاده في دعم أمن واستقرار وسيادة العراق، وتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات”.

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