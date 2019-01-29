صالح يثمن دور الولايات المتحدة في تعزيز استقرار العراق

صالح يثمن دور الولايات المتحدة في تعزيز استقرار العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق دوغلاس سيليمان، وناقش معه الأوضاع الإقليمية والدولية.وقال مكتب صالح في بيان ، إن الاخير “استقبل اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق دوغلاس سيليمان،  بحضور جيمس جيفري ممثل الرئيس الأمريكي في تحالف مواجهة الإرهاب و مساعد وزير الخارجية أندرو بيك”.واضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها خدمة للبلدين، فضلا عن مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية”.وأكد الرئيس صالح، وفق البيان، “ضرورة اعتماد الحوار البناء والشفاف لحل القضايا العالقة والأزمات بما يحقق الاستقرار والسلام لشعوب المنطقة”.

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