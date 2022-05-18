صالح يثني على دور تولر في تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن

صالح يثني على دور تولر في تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاربعاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ماثيو تولر بمناسبة انتهاء مهام عمله.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ، أن “رئيس الجمهورية أثنى على جهود السفير تولر خلال فترة عمله من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، متمنياً له النجاح في مهام عمله المقبلة”.واضاف البيان، أن “العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، وأهمية العمل على تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.وتابع، أن “السفير ماثيو تولر قدم شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بدعم أمن واستقرار العراق، وتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات”.

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