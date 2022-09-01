صالح يحث الأعرجي على حيادية التحقيق في أحداث الخضراء الأخيرة

صالح يحث الأعرجي على حيادية التحقيق في أحداث الخضراء الأخيرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ومستشار الأمن القومي القيادي في منظمة بدر قاسم الأعرجي، الخميس، على ضرورة العمل على عدم تكرار الصدامات المسلحة التي جرت مؤخراً.وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الخميس 1 أيلول 2022 في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي”.وجرى خلال اللقاء، وفقاً للبيان، “بحث التطورات الأمنية التي شهدها البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة فرض الأمن والاستقرار في البلد وضمان سلامة المواطنين، والعمل على عدم تكرار الصدامات المسلحة التي جرت مؤخراً”.وأكّد رئيس الجمهورية أن “الأحداث التي جرت مؤسفة وغير مقبولة ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف”، مشيراً إلى “أهمية عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء، وضمان أن يكون التحقيق بشكل حيادي ومهني”. 

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