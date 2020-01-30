صالح يحذر من تعطيل إقرار موازنة 2020

صالح يحذر من تعطيل إقرار موازنة 2020
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، ‏الخميس (30 كانون الثاني 2020)، من استمرار تأخر اقرار الموازنة، مبينا أن ذلك سيكبد البلاد ‏خسائر كبيرة‎.‎وقال صالح في تصريح صحفي، إن “عدم اقرار الموازنة يعني تعطيل استثمار اي مشاريع جديدة ‏والاعتماد بالصرف على النفقات الجارية”، لافتاً إلى أن “اي توسع في الانفاق الحكومي ‏لأغراض التنمية والتقدم الاقتصادي فيه تقييد وتعطيل كما ان تأخير الموازنة يقيد الخطة المالية ‏وكل الاهداف التي من المفترض تحقيقها”.‏وأضاف، أن “الموازنة تشكل نحو 45 من الناتج المحلي الاجمالي، وان عدم اقرارها سيكبد البلاد ‏خسائر كبيرة”. 

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