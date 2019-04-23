صالح يدعو إلى إدراج آثار بابل ضمن لائحة التراث العالمي

صالح يدعو إلى إدراج آثار بابل ضمن لائحة التراث العالمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال لقائه محافظ بابل كرار العبادي، اليوم الثلاثاء، دعمه لجميع الجهود لإدراج آثار بابل ضمن لائحة التراث العالمي.وقال مكتبه في بيان ، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام، ببغداد محافظ بابل كرار صباح العبادي والوفد المرافق له”.واكد صالح على “اهمية إيلاء محافظة بابل الاهتمام المطلوب لما تحتويه من مواقع اثرية وتاريخية”، مشدداً على “ضرورة الارتقاء بالواقع الخدمي والسياحي للمدينة”.واشار الى “دعمه الكامل للجهود المبذولة لادراج آثار بابل ضمن لائحة التراث العالمي بما يليق بمكانة المحافظة وتاريخها الحضاري”، مشددا على “ضرورة تكثيف الجهود لتطوير العمل ومحاربة الفساد”.ودعا الى “توحيد الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ التآخي والتسامح بين جميع المكونات العراقية بما يساهم في توطيد أسس التكاتف الاجتماعي”.من جانبه، قدم محافظ بابل “شرحاً مفصلاً عن الأوضاع العامة التي تخص المحافظة والمشاكل التي تعترضها”، مثمناً جهود الرئيس في متابعته لشؤون المحافظة وادراج آثارها في لائحة التراث العالمي”.

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