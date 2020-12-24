صالح يدعو إلى استرداد الأموال المنهوبة وغلق منافذ الفساد

صالح يدعو إلى استرداد الأموال المنهوبة وغلق منافذ الفساد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم، ضرورة استرداد الأموال المنهوبة وغلق منافذ الفساد، فيما وجه بعقد الاجتماعات الدورية مع المعنيين لغرض تفعيل استرداد ما تم تهريبه من الاموال وملاحقة الفاسدين.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن “برهم صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، كلا من رئيس هيأة النزاهة القاضي علاء جواد حميد، ونائب رئيس هيأة الادعاء العام ومدير عام الاسترداد في هيأة النزاهة ومدير عام التحقيقات في الهيأة، وفي مستهل اللقاء أكد رئيس الجمهورية على الدور الهام الذي تضطلع به هيأة النزاهة والادعاء العام في مكافحة الفساد وغسيل الاموال واسترداد الاموال العراقية المهربة، وبالتكامل مع باقي الدوائر ذات العلاقة”.وأشار صالح وفقا للبيان، إلى أن “الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بات اليوم مهمة وطنية”. ولفت إلى “خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين، والتأثير سلباً على فرص الاستثمار في البلد”، مشدداً على “أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا الصدد”.واستمع صالح، بحسب البيان، إلى “استعراض من رئيس هيأة النزاهة ونائب رئيس هيأة الادعاء العام، حول سير عمل الهيئتين”، مؤكداً “دعمه لكل الجهود التي تصب في تحقيق اهداف استئصال الفساد، ووقف هدر المال العام، وتحقيق الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة”، كما وجه “بعقد الاجتماعات الدورية مع المعنيين لغرض تفعيل استرداد ما تم تهريبه من الاموال وملاحقة الفاسدين”.

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