صالح “يدعو” إلى تحسين المستوى المعاشي للعمال

صالح “يدعو” إلى تحسين المستوى المعاشي للعمال
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، في الذكرى السنوية لعيد العمال العالمي، اليوم الأربعاء، الى تحسين مستواهم المعاشي وتفعيل نقاباتهم للحفاظ على حقوقهم.وقال صالح في بيان، إنه “بمناسبة الذكرى السنوية لعيد العمال العالمي يطيب لي ان اتقدم باحر التهاني وازكى التبريكات القلبية الى عاملات وعمال العراق، والى كافة ابناء الطبقة الكادحة في العالم “.واضاف “اننا ننتهز هذه المناسبة، لنحيي بكل تقدير واعتزاز دور عمال العراق وتضحياتهم الغالية من أجل نيل الحرية و التحرر من الظلم والاستعباد، ولنتطلع من خلال سواعدكم، يا بناة النهضة ورواد الحضارة، الى غدٍ أفضل ينعم فيه شعب العراق بحياة حرة كريمة، ومستقبل آمن يسود فيه الخير والسلام والرخاء”.وأكد ان “المرحلة المقبلة تتطلب حشد كل الجهود والطاقات لاعادة بناء واعمار المدن التي تعرضت للتخريب والدمار من قبل عصابات داعش الارهابية، وسيكون في طليعة من يضطلعون بهذا الدور والواجب الوطني، حملة معاول البناء وصناع الحياة ، عاملات وعمال العراق من خلال العمل المتواصل لدفع عجلة الإنتاج والتطور، إيمانًا بأن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في المجالات كافة”.وتابع “نؤكد بهذه المناسبة ضرورة إيلاء الطبقة العاملة الاهتمام والرعاية، وتحسين مستواهم المعاشي، وايجاد فرص العمل التي تستوعب هذه الطاقات وتوظيفها في عملية التنمية”، مشددا على ضرورة ” تفعيل عمل النقابات العمالية للدفاع عنهم وعن حقوقهم، كذلك العمل والتنسيق مع مجلس النواب لاقرار التشريعات الضرورية للنهوض بواقع الطبقة الكادحة اسوة ببلدان العالم”.واكد قائلا “بسواعدكم ونبض قلوبكم سيُبنى العراق، وستعود مصانعنا ومعاملنا زاهرة منتجة بفضل حبات عرقكم وتضحياتكم التي تستوطن قلوب ابناء شعبكم”.

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