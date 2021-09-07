صالح “يدعو” إلى تخفيض نسبة الفقر والبطالة

صالح “يدعو” إلى تخفيض نسبة الفقر والبطالة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء، أهمية إصلاح القطاعين العام والخاص ووضع خطط تخفيف مشاكل البطالة والفقر.وذكر بيان رئاسي، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم في قصر السلام ببغداد، وزير التخطيط خالد بتال النجم”.وشدد الرئيس برهم صالح على “الدور المهم الذي تضطلع به وزارة التخطيط في رسم السياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها مؤسسات الدولة كافة، إلى جانب توفير الإحصاءات والبيانات، خصوصا في المرحلة الراهنة التي تتطلب إصلاحات على مختلف الصعد والقطاعات من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي”، مشيراً إلى “أهمية إصلاح القطاعين العام والخاص ووضع الخطط الكفيلة لمعالجة وتخفيف مشاكل البطالة والفقر”.من جانبه، قدم الوزير خالد بتال إيجازاً لرئيس الجمهورية، بشأن سير عمل الوزارة والمهام التي تعكف عليها، إلى جانب خططها المستقبلية في رفع مستوى أداء مؤسسات الدولة نحو إنجاز أفضل.

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