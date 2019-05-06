صالح “يدعو” إلى معالجة معوقات عمل القطاع الخاص

صالح “يدعو” إلى معالجة معوقات عمل القطاع الخاص
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، ضرورة معالجة المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل القطاع الخاص بما يطور قطاعاته المختلفة وصولا إلى بناء اقتصاد قوي ومتماسك.وشدد صالح خلال استقباله، في قصر السلام ببغداد اليوم، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري وأعضاء الاتحاد ورؤساء الغرف التجارية في المحافظات بحسب بيان رئاسي، على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وفسح المجال امامه وإشراكه في عملية البناء واعادة الاعمار من خلال توفير المناخات والفرص الاقتصادية الاستثمارية، فضلاً عن دور هذا القطاع في دعم البرنامج الحكومي الذي تبناه رئيس الوزراء.وأوضح ،ان “العراق دولة غنية تمتلك كفاءات وخبرات بشرية وثروات طبيعية تمنح آفاقاً واسعة للقطاع الخاص، مؤكداً ضرورة سعي القطاع الخاص إلى اقامة علاقات إيجابية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة والاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات.بدوره قدم رئيس الاتحاد شرحاً عن أنشطة الغرف التجارية في المحافظات واسهامها في الحركة الاقتصادية في البلاد، مثمناً دعم رئيس الجمهورية للقطاع الخاص ليأخذ دوره الكامل.

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